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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:02 ص | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

تقدم «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، بحسب تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد. 

حظك اليوم برج الحمل 7-9-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك مبادرا، وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في منزل العلاقات يمنحك وقتا مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

حظك اليوم برج الثور 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات أو ضغوط في النواحي العملية والمادية، وعليك أن تتصرف بحذر.

حظك اليوم برج الثور 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس والشمس بمنزل الحب يمنحانك طاقة عاطفية ويقظة.. ثِق في نفسك وتقدّم نحو الآخر بهدوء ولباقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص، وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب وتنجح في ذلك.

حظك اليوم برج السرطان 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخراتك أو أملاكك، وتشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك تفاؤلا وتحافظ على عذوبة علاقتك بمن تحب وذلك يكفي لتكسب ثقته.

حظك اليوم برج الأسد 7-9-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدا كل خطوة وكل قرار.. لا تغامر وكن مستعدا لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم برج الأسد 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

حظك اليوم برج العذراء 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في برجك يمنحانك تأثيرا رائعا، ويساعدانك على تنظيم أفكارك.

حظك اليوم برج الميزان 7-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

حظك اليوم برج العقرب 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون مع الانتباه لحقوقك، وحاول أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم برج العقرب 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للعصبية.. تجنّب أي جدال قد يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة.

حظك اليوم برج القوس 7-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتتغلب بها على العقبات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والاجتماعية.

حظك اليوم برج الجدي 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تحسب حساب كل خطوة وكل كلمة.

حظك اليوم برج الجدي 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا أردت اليوم أن تدافع عن خياراتك فلتفعل ذلك بلباقة وهدوء.

حظك اليوم برج الدلو 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

حظك اليوم برج الدلو 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم أكثر تألقا وتأثيرا في الآخرين.. تفرح بما لديك وترى الجانب الإيجابي للأشياء.

حظك اليوم برج الحوت 7-9-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

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بقلم منى سعيد