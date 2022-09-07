حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تقدم «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، بحسب تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 7-9-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك مبادرا، وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في منزل العلاقات يمنحك وقتا مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

حظك اليوم برج الثور 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات أو ضغوط في النواحي العملية والمادية، وعليك أن تتصرف بحذر.

حظك اليوم برج الثور 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس والشمس بمنزل الحب يمنحانك طاقة عاطفية ويقظة.. ثِق في نفسك وتقدّم نحو الآخر بهدوء ولباقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص، وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب وتنجح في ذلك.

حظك اليوم برج السرطان 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخراتك أو أملاكك، وتشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك تفاؤلا وتحافظ على عذوبة علاقتك بمن تحب وذلك يكفي لتكسب ثقته.

حظك اليوم برج الأسد 7-9-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدا كل خطوة وكل قرار.. لا تغامر وكن مستعدا لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم برج الأسد 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

حظك اليوم برج العذراء 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في برجك يمنحانك تأثيرا رائعا، ويساعدانك على تنظيم أفكارك.

حظك اليوم برج الميزان 7-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

حظك اليوم برج العقرب 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون مع الانتباه لحقوقك، وحاول أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم برج العقرب 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للعصبية.. تجنّب أي جدال قد يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة.

حظك اليوم برج القوس 7-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتتغلب بها على العقبات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والاجتماعية.

حظك اليوم برج الجدي 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تحسب حساب كل خطوة وكل كلمة.

حظك اليوم برج الجدي 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا أردت اليوم أن تدافع عن خياراتك فلتفعل ذلك بلباقة وهدوء.

حظك اليوم برج الدلو 7-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

حظك اليوم برج الدلو 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم أكثر تألقا وتأثيرا في الآخرين.. تفرح بما لديك وترى الجانب الإيجابي للأشياء.

حظك اليوم برج الحوت 7-9-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 7-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.