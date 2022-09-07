إخلاء سبيل 18 شخصا بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم في واقعة إتلاف بكفر شكر

أمرت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار ثروت عامر وعضوية المستشارين خالد حلمي وشريف السباعي، تأييد قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل 18 متهمًا بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه لكلا منهم، في واقعة حرق وإتلاف وإطلاق أعيرة نارية بإحدى المزارع في قرية بمركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية.

تحريات أمن القليوبية في واقعة كفر شكر

وتبين من تحريات أجهزة أمن القليوبية والمرفقه بالقضية أن حقيقة الواقعه هي تجمع عدد من أفراد عائلة شاب يدعى "س ا م "، 21 سنة، عقب قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية عليه، ما أدى إلى وفاته وفرا هاربين، واختبأ الشخصان في مكان ملحق بإحدى المزارع محل واقعة الاتلاف.

وعلى إثر ذلك تجمع المواطنون أمام المزرعة، وحضرت الأجهزة الأمنية وألقي القبض على 18 شخصا وحبسهم على ذمة القضية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المتورطين فى واقعة قتل الشاب.

تفاصيل مقتل شاب بكفر شكر

وكانت أجهزة أمن القليوبية، تلقت بلاغًا بمصرع شاب إثر قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية وفرا هاربين، وعلى الفور تم ملاحقتهما وضبطهما ونقل المجني عليه للمستشفى، فيما تجمع مجموعة من أهلية المجني عليه وأهالي قريته، وطاردوا المتهمين إلى مكان اختبائهما واتلفوا بعض الممتلكات، ونجحت أجهزة أمن القليوبية في السيطرة على الموقف دون خسائر بشرية، بينما شهدت الواقعة حريق معلف ومنزلين وسرقة عجول المعلف وإضرام النيران في المكان مع إطلاق طلقات رصاص عشوائية.

وفرضت قوات الأمن طوقًا كردونا أمنيا في مدخل القرية، وتم القبض على 18 شخصا من المتسببين فى تجمع المواطنين.