سقوط أمطار على 3 مدن في الدقهلية.. ودرجة الحرارة 34

شهدت المدن القريبة من البحر المتوسط بنطاق محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار، والتي من بينها مراكز «بلقاس، ومدينة جمصة، وشربين»، مع نشاط للسحب المنخفضة والرياح، بينما لم تتأثر بعض المراكز ولم تظهر بها أمطار.

سقوط أمطار في الدقهلية

وشهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، هطول أمطار غزيرة لوقت قصير مع ظهور السحب المنخفضة وانخفاض معدل درجة الحرارة عن الأيام الماضية، واستمر سقوط الأمطار واتجهت إلى ناحية بلقاس وشربين.

توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا، وحذرت من نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، وتوقعت أن تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومحافظات الوجه البحري.

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الأربعاء القاهرة 33 درجة، الإسكندرية 30، العاصمة الإدارية 33، بنها 32، كفر الشيخ 32، العلمين الجديدة 30، الإسماعيلية 34، بورسعيد 31، شرم الشيخ 37، الوادي الجديد 38، شلاتين 36.