مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ15 لمهرجان «سماع الدولى»

يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمرًا صحفيًا، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يوم الأثنين المقبل، بمقر المجلس الأعلي للثقافة، في الرابعة والنصف عصرًا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ15 من المهرجان، والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض، ومواعيد إقامته، وورش العمل التي تتخلله، وضيف شرف المهرجان، والجهات المشاركة، بالإضافة للإعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام.

مهرجان سماع الدولي

وقال انتصار عبد الفتاح، في بيان عنه، إنّ المهرجان يقام بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة، متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى الأمين العام، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، ووزارة الآثار والتنشيط السياحي.

موعد مهرجان سماع الدولي

وأضاف «عبد الفتاح»، أنّ انطلاق الدورة الـ15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، سيبدأ من يوم 17 وحتى 24 سبتمبر الجاري، على مسرح السور الشمالي.

ويشهد المؤتمر الصحفي، عرض فيلم تسجيلي عن المهرجان في دوراته السابقة، ويتحدث الفنان انتصار عبدالفتاح، عن رحلته في تأسيس المهرجان على مدار الـ14 سنة الماضية.