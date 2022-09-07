الدفاع الروسية: قواتنا نجحت في تحرير بلدة كوديما بإقليم دونباس

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنّ القوات الروسية حررت بلدة كوديما في إقليم دونباس، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية» قبل قليل.

الانتخابات البريطانية

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ انتخابات رئاسة وزراء بريطانيا أبعد ما تكون عن الديمقراطية، كما أوضح في سياق آخر، أنّ معظم صادرات الحبوب التي خرجت من موانئ أوكرانيا، تم تصديرها إلى أوروبا، وليس إلى الدول الفقيرة.

وحذّر بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك الروسية، الواقعة في أقصى الشرق، من تفاقم أزمات سوق الغذاء العالمي.