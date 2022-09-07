آخر تسجيل صوتي للمطرب جورج الراسي قبل وفاته: كان خايف يسافر بعربيته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً صوتياً منسوباً للمطرب اللبناني الراحل جورج الراسي، يتحدث خلاله مع أحد مسؤولي شركة التأمين على سيارته، وذلك قبل رحلة سفره الأخيرة إلى سوريا، لإحياء حفلا غنائيا هناك قبل أن يتوفي في حادث سير أثناء عودته إلى لبنان.

وتحدث جورج الراسي، في المقطع المتداول عن رغبته في التأمين على سيارته قبل السفر قائلاً: «ما بدي أطلع على سوريا وأنا دون تأمين لسيارتي، بدي أكون مؤمن بلكي قلبت فيها للسيارة»، حيث يبدو من كلامه في الرسالة خشيته من تعرضه لحادث سير « كان خايف يسافر بعربيته».

انتشرت تسجيلات من واتساب الفنان الراحل #جورج_الراسي وذلك قبل يومين من الحادث الذي تعرّض له وهو يتحدث مع مندوب التأمين.

وقال جورج في التسجيلات التي انتشرت عبر مواقع التواصل :”ما بدي اطلع ع #سوريا وانا مش مؤمّن سيارتي بدي كون مؤمن بركي قلبت فيها للسيارة!”#لبنان pic.twitter.com/VuDQyJTJ5F — خالد اسكيف (@khalediskef) September 7, 2022

وغيب الموت الفنان اللبناني جورج الراسي، إثر تعرضه لحادث سير مروع أثناء عودته إلى لبنان قادماً من سوريا، وكانت معه صديقته زينة المرعبي، التي لقيت مصرعها أيضاً جراء الحادث.

انهيار شقيقة جورج الراسي في جنازته

وشهدت جنازة جورج الراسي، انهيار شقيقته نادين الراسي التي ظلت تصرخ حزناً على وفاته بعد اصطدامه بحاجز خرساني غير مرئي علي الطريق بسيارته ما تسبب في مصرعه.

تفاصيل جديدة عن حادث وفاة جورج الراسي

وفي السياق ذاته، فجرت قناة الجديد اللبنانية، مفاجأة بإعلانها عن أن جورج الراسي ظل حياً لمدة 6 ساعات كاملة، حيث حاول أحد المارة طلب شقيقته نادين الراسي عبر الهاتف، ولكنها لم ترد، وذلك قبل أن يلفظ المطرب اللبناني الراحل أنفاسه الأخيرة.