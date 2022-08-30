فرنسا تستعين بالطائرات المسيرة لرصد حمامات السباحة غير المرخصة

خطوة جديدة تنوي السلطات الفرنسية اتخاذها لمواجهة ظاهرة إنشاء حمامات السباحة غير المرخصة، من خلال استخدام الطائرات المسيرة لتعقب تلك الحمامات والوصول إليها وتغريم أصحابها.

إجراء تجارب على استخدام الطائرات المسيرة

ونقلت «روسيا اليوم»، عن صحيفة Les Echos أن السلطات الفرنسية أجرت تجارب عام 2021 لاستخدام الطائرات المسيرة لضبط حمامات سباحة غير مرخصة في 9 أقسام من الجزء الأوربي للبلاد.

وأشارت إلى أن استخدام التقنيات الحديثة وتحليل الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، نتج عنه تحديد 20 ألف حمام لم يتم تصميمها وفقا للقواعد وغير مرخصة.

10 ملايين يورو غرامات

ونجحت السلطات الفرنسية في ضبط عدد كبير من هذه الحمامات غير المرخصة ونجحت السلطات في إمداد الميزانية بما يقرب من 10 ملايين يورو، بينها 5.7 مليون يورو من سداد الرسوم غير المدفوعة سابقا، و4.1 مليون يورو في شكل ضرائب على الممتلكات لعام 2022.

وتنوي السلطات الفرنسية استخدام الطائرات المسيرة للوصول لحمامات السباحة غير المرخصة بعد تحديد أماكنها باستخدام التقنيات الحديثة، حيث من المتوقع أن تحقق ايرادات قدرها 40 مليون يورو من الغرامات وغيرها.