«تعليم الأقصر» تكرم 140 طالبا من الفائزين والمشاركين في مسابقتي «هيبو وكانجارو»

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، 140 طالبا وطالبة من الفائزين والمشاركين في مسابقتي «هيبو» الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية، و«كانجارو» الدولية للرياضيات، بمكتبة مصر العامة، بحضور إيمان عبدالعال مدير عام التعليم العام، والدكتور محمود رمضان المدير التنفيذي لشركة إديو ميتر – مصر، المنفذ للمسابقتين بجمهورية مصر العربية، ومديري الإدارات التعليمية والمدارس.

تنمية قدرات الطلاب على جميع المستويات

وأكد «السيد»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن طلاب الأقصر دائما حاضرون ومتميزون على المستوى الدولي، سواء في الأنشطة الثقافية أو المسابقات العلمية، مشيرا إلى أن تعليم الأقصر تهتم بتنمية قدرات الطلاب على جميع المستويات.

وأكد اهتمام مديرية تعليم الأقصر ببناء شخصية الطالب المصري، من خلال الانشطة الابداعية والعلمية؛ تماشيا مع رؤية مصر واهتمام القيادة السياسية.

تكريم 140 طالبا وطالبة

من جانبه، أشار هشام عبدالستار، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بتعليم الأقصر، إلى أنه تم تكريم 140 طالبا وطالبة من طلاب الأقصر بجوائز مختلفة، من ميداليات حصلوا عليها في المسابقات الدولية على المستوى الدولي والجمهوري وشهادات تفوق، إضافة إلى تكريم مديري المدارس والمعلمين المشرفين على الطلاب.