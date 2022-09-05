موعد اختبارات القدرات في «فنون جميلة» الأقصر لطلبة معهد ترميم الآثار

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، انطلاق امتحان القدرات للطلاب الحاصلين على المعهد الفني لصيانة وترميم الآثار بالأقصر، بنسبة 75% من المجموع الكلي، وكذلك للراغبين في الالتحاق بالكلية، بدءا من غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس 8 سبتمبر الجاري، بمقر الكلية في شارع خالد بن الوليد بوسط المدينة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الامتحانات

وأوضحت كلية الفنون الجملية أن الأوراق المطلوبة للتقديم في الامتحانات كالتالي:

- 2 صورة شخصية

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي

- 2 صورة من استمارة حجز اليوم المحدد لامتحان القدرات

- 2 صورة من شهادة المعهد والأصل للاطلاع عليه

- توريد مبلغ 450 جنيها في الخزينة بعد استكمال الأوراق المطلوبة

- الحضور الساعة 8.30 صباحا في الموعد المحدد للامتحان

قبول طلبة الثانوية العامة والصناعية

يشار إلى أن معهد ترميم الآثار بالأقصر يقبل طلبة الثانوية العامة بشعبتيها «العلمي والأدبي»، والثانوية الصناعية، وهو معهد حكومي بنظام العامين، ويشمل 3 أقسام هي الترميم المعماري والترميم الدقيق وقسم مقتنيات المتاحف.

ويمكن للطلاب الحاصلين على مجموع 75% من المعهد، التقديم للالتحاق بكليتي الفنون الجميلة والآثار.