«اقتصادية النواب»: القائمة السوداء تردع المعتدين على مال الوقف

قال النائب محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الأوقاف، عن إعداد القائمة السوداء للمعتدين على حق مال الوقف، خطوة مهمة للحفاظ عليه وتنميته وحسن إداراته.

مال الوقف يحظى باهتمام بالغ من الرئيس

وأكد عبدالحميد، أن الحفاظ على مال الوقف يحظى باهتمام بالغ وتوجيه دقيق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي شدد على صون مال واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء على أموال الوقف.

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تعظيم موارد واستثمارات الهيئة، لاسيما أنه يعطي ذلك الملف أولوية قصوى، مشيرا إلى أن المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس الهيئة يمتلك رؤية وكفاءة كبيرة ساهمت في تحسين مواردها واستثماراتها.

رئيس هيئة الأوقاف نجح في اختيار عدد من القيادات

وأوضح عبدالحميد، أن رئيس هيئة الأوقاف، نجح في اختيار عدد من القيادات داخل الهيئة، من بينهم المهندس ضاحي محمود، وكيل وزارة الملكية العقارية والزراعة، حيث تعد تلك الإدارة هي الأهم، فضلا عن وجود عدد كبير من الكفاءات في المحافظات وهو ما ساهم في تحقيق الهيئة إنجازات غير مسبوقة.