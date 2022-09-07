سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة؟.. سجل أقل مستوى له في عامين

سجل الذهب أقل مستوى له عالميا في عامين بالوقت الحالي، حيث انخفضت أسعاره مرة أخرى إلى ما دون 1700 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، وذلك بعد فترة من الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية أثرت أيضا على سعره في محلات الصاغة على المستوى المحلي، وتساءل الكثيرون عن سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة؟.

وتجيب «الوطن»، على تساؤل سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة؟ وذلك من خلال محلات الصاغة وسوق المال، استمرارا للموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء، حيث جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 والأكثر مبيعا في مصر 1102 جنيهات للبيع و1108 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 1259 جنيها للبيع و1266 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 945 جنيها للبيع و950 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب سعر 8816 جنيها للبيع و8864 جنيها للشراء، كما سجل سعر كيلو الذهب 1,259,429 جنيها للبيع و1,266,286 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بـ1055 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بـ923.43 جنيه، وأيضا سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 791.50 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 7.387 جنيه، وذلك في سوق المال اليوم الأربعاء.

ووفق نشرة البنك المركزي المصري هذا الأسبوع تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.49% على مدار أسبوع، متأثرة بالتزام «الاحتياطي الفيدرالي» بواجهة التضخم.