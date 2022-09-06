استقرار أسعار الذهب في السوق المصري.. متوسط جرام 21 بـ1107 جنيهات

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية عند مستوياتها أمس الاثنين، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 1107 جنيهات، بينما تراجعت الأسعار على المستوى العالمي بمقدار يقترب من 10 دولارات، بنسبة 0.57%، مقارنة بأسعار أول أمس في البورصات العالمية.

وقال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحال الصاغة حافظت على مستوياتها أمس الاثنين دون تغيير يذكر.

متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1107 جنيهات

وأوضح «المغربي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة في مصر سجل اليوم نحو 1107 جنيهات للجرام الواحد، بينما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 نفس مستوياته أمس بـ950 جنيها للجرام.

وتابع عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء سجل 1265 جنيها للجرام الواحد، في الوقت الذي وصل متوسط سعر الجنيه الذهب، والذي يزن 8 جرامات ذهب من عيار 21، لنحو 9200 جنيه.

تراجع أسعار الذهب عالميا بنسبة 0.57%

وعلى المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب تراجعاً، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستويات الأسعار أمس الاثنين، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج».

وأكدت الوكالة، أن أسعار الذهب أغلقت اليوم في البورصات العالمية على تراجع بنحو 0.57%، إذ تراجع سعر أوقية الذهب من 1710 دولارات أمريكية أمس إلى نحو 1701 دولار أمريكي في ختام التعاملات المسائية.