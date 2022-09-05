أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين.. عيار 21 يسجل 1113 جنيها

سجلت أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية تراجعًا طفيفًا مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية وأسواق الصاغة، وعلى المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنسبة 0.09% مقارنة في أول أيام عمل بالبورصات العالمية مقارنة بأسعار أمس الأحد.

سعر جرام الذهب 21 يتراوح بين 1100 إلى 1113 جنيها اليوم

وقال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح بين 1100 جنيه وحتى 1113 جنيها للجرام، مؤكداً في تصريحات لـ «الوطن»، أن أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم تتأرجح في هذا النطاق السعري وأن الأسعار تسجل هبوطا ثم صعودا والعكس صحيح.

الجنيه الذهب بـ 9200 جنيه اليوم

وتابع عمرو المغربي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم 1265 جنيهًا للجرام الواحد، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 950 جنيهًا في ختام التعاملات المسائية.

وأشار عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن سعر الجنيه الذهب يزن 8 جرامات ذهب من عيار 21 سجل نحو 9200 جنيه دون احتساب المصنعية أو ضريبتي القيمة المضافة و الدمغة.

تراجع أوقية الذهب عالمياً بمقدار 1.47 دولار أمريكي

على المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب في بداية الأسبوع الحالي، اليوم الاثنين، بالبورصات العالمية إذ سجل سعر أوقية الذهب نحو 1710 دولار أمريكي بنسبة تراجع 0.09%، بعد أن فقدت الأوقية نحو 1.47 دولار أمريكي مقارنة بأسعار أمس الأحد.