جون كيري يكشف عن أرقام مرعبة بشأن تغيّر المناخ.. «التلوث يقتل 15 مليونا سنويا»

تحذيرات شديدة اللهجة من خطورة التغيرات المناخية والانبعاثات، أرسلها المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، خلال حديثه في منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في محاولة للفت الأنظار إلى ما تمثله الأزمة من تهديد للحياة على الكوكب ولمستقبل البشر.

«كيري» ترّجم تحذيراته من التهديدات التي تواجه الكوكب إلى مجموعة من الأرقام الخطيرة والمرعبة، التي ذكرها بين طيات حديثه، عن حجم الانبعاثات والدول المتسببة فيها والمتأثرة بها، وكذا عن حجم الإنفاق المهول الذي قد تتكلفه الدول لمواجهة خطورة الانبعاثات، وعدد السنوات التي ربما تعد مهلةً أخيرةً أمام العالم، ومسؤوليه لمواجهة وحش الانبعاثات والتغيرات المناخية.

20 دولة مسؤولة عن 80% من الانبعاثات

استهل جون كيري حديثه، بالتأكيد على أنّ 20 دولة فقط في العالم فقط تتسبب في 80% من الانبعاثات التي يتأثر بها الكوكب حاليًا، وفي المقابل تتسبب 48 دولة بأكملها في الصحراء الأفريقية بنسبة 0.55% فقط من تلك الانبعاثات، ورغم عدم تسبب تلك الدول في الخطر الذي يهدد الكوكب، إلا أنّها الأكثر تأثرا بها، فوفقًا لـ«كيري»، يوجد 18 دولة في أفريقيا ستتأثر بشكل كبير من التغيرات المناخية.

الدول الكبرى المتسببة في تلك الانبعاثات، تأتي في مقدمتها الصين، التي تتسبب وحيدةً في 30% من حجم الانبعاثات حول العالم، في تأكيد على أنّ الدول الصناعية الكبرى هي المصدر الأكبر للأزمة، التي تتسبب في رقمٍ مرعبٍ شدد عليه «كيري»، بقوله: «15 مليون شخص حول العالم يموتون نتيجة تدهور جودة الحياة بسبب الانبعاثات والتلوث».

واصل جون كيري سرده للأرقام، موضحا أنّ قمة جلاسكو للمناخ، شهدت اتفاق الدول على المشاركة في توجيه 65% من الناتج المحلي لتنفيذ إجراءات تؤدي للوصول إلى 1.5% انخفاضا في الانبعاثات، مضيفًا أنّ هيئة الطاقة تقول إنّه إذا التزمت الدول بما تقوله سنصل إلى 1.8% انخفاضُا بحلول 2050.

3 عواصف كلفت 265 بليون دولار

وانتقل المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ للحديث عن تكلفة التغيرات المناخية، قائلا إنّ 9 فعاليات بسبب التغيرات المناخية في الولايات المتحدة، تكلفت أكثر من بليون دولار خلال العام الماضي، ومنذ عدة أعوام، وقعت 3 عواصف كلفت العالم 265 بليون دولار في جميع أرجاء الكوكب.

وشدد على أنّ عملية الانتقال ستتكلف بين 2.3 و3 تريليونات دولار خلال 30 عاما، كما أنّ العام الماضي شهد 775 بليون دولار لم تكن كافية للحد من تأثيرات التغييرات المناخية، كما أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن ضاعف الأموال المخصصة لمواجهة الأزمة إلى 11.4 بليون دولار.

واختتم جون كيري حديثه، بالإشارة إلى الوقت القليل الذي يملكه العالم لمواجهة الانبعاثات، والعد التنازلي نحو نهاية الكوكب، قائلًا: «في 2018 قال العلماء إنّ أمامنا 12 عاما لاتخاذ القرارات التي من شأنها مواجهة التغيرات المناخية وتلافي آثارها، فالوقت يمر والعالم في خطر.