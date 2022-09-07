رئيس التحرير

أحمد الخطيب

جون كيري: 15 مليون شخص حول العالم يموتون بسبب الانبعاثات

كتب:

محمد عزالدين
02:20 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
جون كيري

جون كيري

قال جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، «سنلتقي في شرم الشيخ بعد 60 يومًا هنا في مصر أم الدنيا، وتحديدا في شرم الشيخ، المكان الذي سيعيد لنا حواسنا، كل الأنهار في أوروبا أصبحت جافة، ولكن هناك 18 دولة أفريقية ستتأثر بشكل كبير من جراء التغيرات المناخية، وهناك مشكلات في الصين وأمريكا ودول مختلفة في العالم، إن المياه تختفي، التي تمثل سببا للصراع، سنناقش كل هذا في المؤتمر المقبل».

وأمريكا ثاني أكبر متسبب في الانبعاثات

وأضاف «كيري»، في كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «15 مليون شخص يموتون من جودة الحياة بسبب الانبعاثات في العالم التي يطلق عليه التلوث، وفي جلاسكو 65% من إجمالي الناتح المحلي تمّ توجيهه للقيام بأشياء سوف تحافظ على دولهم، وأمريكا ثاني أكبر متسبب في الانبعاثات والصين بها 30% من الانبعاثات ثم أوروبا وروسيا وإندونيسيا والمكسيك».

اقرأ المزيد:

برلماني يدعو المواطنين لزراعة أسطح المنازل: تقلل نسبة التلوث

بروتوكول مع «البيئة» لتشجير المناطق الصناعية للحد من التلوث في القليوبية

إزالة آثار التلوث البترولي من شواطئ دهب.. و«الجبيل» نظيف

وزيرة البيئة: انتهاء أعمال مكافحة التلوث الزيتي بعدد من شواطئ دهب

اشتراطات ترخيص محل مزود بمدخنة أو فرن للحد من التلوث

«مصر الخير» تعلن فتح باب التقديم لمقترحات الحد من التلوث

مشروع «كايرو بايك».. مواجهة التلوث والسمنة وتحسين صحة المصريين
بقلم محمد عزالدين