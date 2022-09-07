جون كيري: 15 مليون شخص حول العالم يموتون بسبب الانبعاثات

قال جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، «سنلتقي في شرم الشيخ بعد 60 يومًا هنا في مصر أم الدنيا، وتحديدا في شرم الشيخ، المكان الذي سيعيد لنا حواسنا، كل الأنهار في أوروبا أصبحت جافة، ولكن هناك 18 دولة أفريقية ستتأثر بشكل كبير من جراء التغيرات المناخية، وهناك مشكلات في الصين وأمريكا ودول مختلفة في العالم، إن المياه تختفي، التي تمثل سببا للصراع، سنناقش كل هذا في المؤتمر المقبل».

وأمريكا ثاني أكبر متسبب في الانبعاثات

وأضاف «كيري»، في كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «15 مليون شخص يموتون من جودة الحياة بسبب الانبعاثات في العالم التي يطلق عليه التلوث، وفي جلاسكو 65% من إجمالي الناتح المحلي تمّ توجيهه للقيام بأشياء سوف تحافظ على دولهم، وأمريكا ثاني أكبر متسبب في الانبعاثات والصين بها 30% من الانبعاثات ثم أوروبا وروسيا وإندونيسيا والمكسيك».