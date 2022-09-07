خطة تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية على مناهج «خامسة ابتدائي».. يبدأ 13 سبتمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة تدريبات لكافة شركاء التنمية المهنية المستدامة لتدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي في نظام التعليم 2,0، بعد الاتفاق مع مؤسسة سلاح التلميذ على خطة التدريب لمادة الدراسات الاجتماعية لموجهي ومعلمي الصف الخامس الابتدائي.

إرسال كشف معتمد بأسماء المرشحين للتدريب

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إن كل مديرية ملتزمة بإرسال كشف معتمد موضح به بيانات كل المرشحين من المديرية مع الموجه العام ويسلم لمنسق سلاح التلميذ بالمدينة التعليمية فور الوصول، ويلتزم المتدربون بنقل الخبرة إلى زملائهم بالتنسيق مع إدارات التدريب والتعليم الابتدائي كل في تخصصه.

مواعيد التدريبات لمعلمي الدراسات الاجتماعية

وأكدت وزارة التعليم، على المتدربين، عدم اصطحاب الأطفال، وحضور المجموعات وفق المواعيد الآتية:

المجموعة الأولى: يتم التجمع يوم 13 سبتمبر من الساعة الرابعة عصرا حتى الخامسة مساء أمام حديقة دار العلوم بجوار ديوان وزارة التربية والتعليم لركوب الأتوبيسات والتوجه للمبيت بالمدينة التعليمية، على أن تكون المغادرة 15 سبتمبر الساعة الخامسة.

المجموعة الثانية: يتم التجمع 16 سبتمبر من الساعة الرابعة عصرا حتى الخامسة أمام حديقة دار العلوم بجوار ديوان وزارة التربية والتعليم لركوب الأتوبيسات والتوجه للمبيت بالمدينة التعليمية، على أن تكون المغادرة 18 سبتمبر الساعة الخامسة.