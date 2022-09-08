حظك اليوم برج القوس الخميس 8-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يبعد مولود برج القوس عن كل ما يقيد حريته أو يوجه له الأوامر، أو يضيق ويحدد رغباته في الانطلاق والسفر والترحال، إذ يسعى إلى تكوين ثقافات وتزويد معلوماته الثقافية والاطلاع على حضارات البلاد الأخرى.

يمتلك مولود برج القوس قلبا جميلا يحبه كل من يقابله، فهو قادر على التأثير في أي مكان يذهب إليه، نظرا لاختلافه عن العديد من الشخصيات الأخرى من حوله بثقافته وعلمه وحبه للفكاهة وحبه للحياة.

وفي السطور الآتية، تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي والمهني اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي تعاني معه منذ فترة، إلا أن وجود عطارد في منزل الأصدقاء اليوم يمدك بأفكار إيجابية، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

اليوم مميز على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس، حيث يتواجد القمر في منزل العلاقات مما يعدك بأن تعيش أوقاتا مميزة وأحداث مختلفة إيجابية مليئة بالأحداث الحلوة، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاته الخاصة لبوابة الوطن.