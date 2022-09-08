حظك اليوم برج الجدي الخميس 8-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجدي بالعديد من الصفات أبرزها قوة الشخصية، وامتلاك القدرة على الصبر لا حدود لها، ويقدر على تحليل الأمور والأحداث جيدا لما يمتلكه من عقل واعي ومميز.

ويتسم أيضا بحب قراءة الكتب والاطلاع على الآراء المختلفة والروايات، وهو شخص عملي، جاد، عقلاني، لا يحب مشاركة أحد تفاصيل حياته فهو يميل إلى الكتمان والسرية بالنسبة لأحداث حياته، وهو شخص رومانسي إذا وقع في الحب وتجده يعبر عن حبه ومشاعره بالأفعال أكثر من الأقوال لذا دائما ما يحافظ على محبوبه ويكسب ثقته وحبه.

وفي السطور الآتية، تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي والمهني اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني مما يصيبك اليوم بالتشتت، ويجب عليك التأني كثيرا ودراسة الزوايا المختلفة لكل أمر أو مهمة تشغلك قبل اتخاذ قرار تجاهها، واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتمكن من الوصول لمعلومات تفيد علاقتك بمن حولك كثيرا اليوم، كما يطلب منك الفلك أن تراجع أقوالك وأفكارك لتحسن التصرف، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.