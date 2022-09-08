حظك اليوم برج الدلو الخميس 8-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الدلو قوة حدث عالية خاصة المرأة، إذ تعتمد على الحاسة السادسة لديها، وتنجح في وضع تحليلات متعددة وتخبر ببعض التنبؤات التي يمكن أن تحدث مستقبلا وهذا يؤهلها لأن تستقبل المفاجآت كأنها أمرا عاديا، نظرا لتوقعها له قبل حدوثه.

وتكره أيضا أن تقيد نفسها، أو أن يضع لها الآخرين القيود، وتحرص على تكوين علاقات صداقة سواء على مستوى العمل أو الحياة الشخصية، بجانب علاقة الحب بشرط أن تكون مبنية على عنصري الصدق والصراحة، لتجعل منها صداقات على مدى الحياة، وهي أنثى تكره ممارسة التفاصيل الروتينية والعادات المتكررة، لذا فهي تحاول كسر الروتين بسرعة.

وفي السطور الآتية، تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي والمهني اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

يتواجد عطارد بمنزل الحظ اليوم، ما يمنحك حضورا وشعورا بالثقة وبالسلام النفسي كما أن الثقة تنعكس على كم حولك وتبدو جذابا في عيون الجنس الآخر، وذلك فق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتواجد في برجك اليوم، ما يمدك بالطاقة والنشاط والحيوية، وتقوم بواجبك على أكمل وجه، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاته الخاصة لبوابة الوطن.