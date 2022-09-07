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تحرير 162 محضرا تموينيا للتجار المخالفين في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
05:57 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
حملات تموينية بكفر الشيخ

حملات تموينية بكفر الشيخ

حررت حملات تموينية من الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 162 محضرًا متنوعًا لأصحاب المحال المتعددة المخالفة، بينهم 16 عدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر لحوم ضبط كميات منها مذبوحة خارج المجازر، وكميات مثلجة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 138 محضرًا متنوعًا.

تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

المحافظ: لا تهاون مع المخالفين

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من أصحاب محال بيع السلع الغذائية ومحال الجزارة المخالفين، موجهًا الشكر للملتزمين من التجار، مشيرًا إلى استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح، أو رفع أسعار السلع، وبيع مواد غذائية ولحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

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