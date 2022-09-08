حظك اليوم برج الحوت الخميس 8-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مولود برج الحوت بطيبة القلب الشديدة والعاطفة القوية، التي تضفي حنانا لمن حوله، كما أنه يجد راحته وسبيل الوصول إلى الراحة النفسية أو السلام الداخلي من خلال تقديم المساعدة للآخرين، والعمل على حل مشاكلهم والاستماع إليه ومشاركتهم ما يمرون به من أحداث أو مشاكل.

ويتميزون أيضا بالتضحية بالكثير من أجل إسعادتهم، ويقدمون أصدقائهم ومحبيهم على أنفسهم في كثير من الأحيان، كما أنه ينجح في أن يمتص مشاعر من حوله ويتأثر بها فورا، وغالبا ما يكون سعيدا، أو مكتئبا بحسب مزاجهم.

وفي السطور الآتية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي والمهني اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات والتشوش الذي يمر به مواليد برج الحوت منذ فترة، إلا أن اليوم يكون هادئا بالنسبة لهم، ويستطيعون أن يقتربوا بذكاء ممن يحبون اليوم ويحسنون التصرف، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاته الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزلك الثاني عشر، ما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ويكون الوقت فرصة جيدة لمراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن عن خططك وأفكارك لأحد من حولك، كل ما عليك عو الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.