جامعة حلوان الأهلية.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق والمصاريف والبرامج

تكثف جامعة حلوان الأهلية، استعدادتها لانطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد 2022 – 2023، إذ تستعد لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد، كما أنّها لا تزال مستمرة في تلقي طلبات الالتحاق بها للدراسة في 5 برامج دراسية في مجالات الهندسة، وإدارة الأعمال، والفنون التطبيقية، والتجارة، حسب اختيار الطالب، وذلك من مكتب التنسيق، أو القبول المباشر من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن جامعة حلوان الأهلية من أوراق مطلوبة للتقديم، أو الكشف الطبي، والمقابلة الشخصية، وغيرها من المعلومات التي تهم الطلاب الراغبين في الالتحاق بها أو الذين التحقوا بها بالفعل.

جامعة حلوان الأهلية.. طريقة التقديم

وخصصت جامعة حلوان الأهلية، رابط إلكتروني للراغبين في تقديم أوراقهم للالتحاق بأي من برامجها الدراسية الخمسة، وذلك من خلال مكتب التنسيق أو التقديم المباشر لها من خلال موقعه الإلكتروني.

خطوات التقديم في جامعة حلوان الأهلية

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية في بيان لها، خطوات التقديم للالتحاق بها من خلال التالي:

1-الدخول على رابط الجامعة من هنــــــا وإجراء تنسيق جامعة حلوان الأهلية من خلال ملء طلب الالتحاق.

2- ملء استمارة الكشف الطبي وطباعتها.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4- تحديد الرغبات في برامج الكلية الخمسة.

5- تحميل الأوراق المطلوبة.

تخصصات جامعة حلوان الأهلية

وتشمل تخصصات جامعة حلوان الأهلية 3 كليات التالي:

1- كلية هندسة وتضم تخصصات العمارة، وهندسة الأنظمة الذكية، والتصميم البيئي.

2- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال وتشمل تخصصات التحول الرقمي، وبرنامج معلوماتية الأعمال.

3- كلية الفنون والفنون التطبيقية وتضم تخصصات التصميم الداخلي البيئي، وبرنامج الرسوم المتحركة، والمؤشرات البصرية.

مصاريف جامعة حلوان الأهلية

وفيما يخص مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2022، فإنّها جاءت كالتالي:

1- 48 ألف جنيه لبرنامجي هندسة الأنظمة الذكية والتصميم البيئي.

2- 35 ألف جنيه مصاريف برنامج التصميم البيئي.

3- 35 ألف جنيه مصاريف برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية.

4- 35 ألف جنيه مصاريف برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

ويضاف 1500 جنيه مصاريف إدارية على مصاريف أي برنامج من تلك البرامج.