قصة غرق 3 شباب في أسوان.. «حاولوا ينقذوا بعض فماتوا جميعا»

«كان قلبي حاسس.. ودعته وحضنته قبل ما يمشي، وقال لي أنا مسافر وراجع يا ماما على طول»، بتلك الكلمات بدأت «ناهد»، والدة إبراهيم همام السيد، أحد شباب قرية برمكيم التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، والذي غرق مع اثنين آخرين من أبناء القرية في ترعة توشكى بأسوان.

والدة أحد الضحايا: «كان قلبي حاسس»

وتابعت الأم المكلومة قائلة: «ابني كان شغال تباع على سيارة نقل مع اثنين من أصدقائه لتوصيل طلبيات من الكسارة إلى طريق توشكى الجديد، ولكنهم توفوا غرقًا في ترعة توشكى»، مشيرة إلى أنها أصيبت بصدمة بعد تلقيها الخبر.

وتابعت: «كان نفسي أفرح بيه وأشوفه عريس في الكوشة مع عروسته، وأزفه في فرحه»، مضيفة وهي تبكي: «منتظرة جثته أدفنه في التربة بدلًا ما كان هو اللي هيدفني»، لافتة إلى أنها كانت تشعر بالضيق منذ أن ودعت ابنها للذهاب إلى عمله، وكأنها تعلم أن شيئًا ما سيحدث له يمنعه من العودة، وهي التوقعات التي حدثت بالفعل بعد وفاته في حادث الغرق المأساوي.

والد الشاب يروي التفاصيل

في السياق، قال علوان محمد والد المتوفى الثاني إبراهيم علوان، إن ابنه وصديقه -المتوفى أيضًا- إبراهيم همام كانا يبلغان من العمر 20 عامًا، ومحمد السائق -المتوفى الثالث- كان يبلغ من العمر 21 عامًا.

وأشار إلى أن «الشباب المتوفين الثلاثة كانوا يعملون منذ شهرين في توشكى ثم عادوا لقضاء إجازتهم في الشرقية، وبعدما سافروا للعودة إلى عملهم فوجئنا بخبر بوفاتهم غرقًا في الترعة».

وأضاف: «نحن مؤمنون بقضاء الله وقدره، وربنا يجعلهم في فسيح جناته، ولا نقول إلا ما يرضي الله».

تفاصيل اللحظات الأخيرة

وأوضح أنهم علموا بأن الوفاة حدثت بعد نزول إبراهيم همام إلى الترعة لملء «جردل» بالمياه لغسل السيارة، فانزلقت قدمه وغرق بالترعة، فاستنجد بالآخرين فهرع له محمد نصر، وغرق أيضًا ثم حاول ابني إبراهيم إنقاذهما فغرق معهما..

بلاغ بغرق 3 شباب من الشرقية

كان اللواء هشام عبدالله، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغًا من الأهالي، بفقدان 3 شباب غرقوا أثناء السباحة بترعة توشكى ناحية منطقة شرق العوينات جنوب شرق محافظة أسوان.

وعلى الفور انتقل رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري بمعاونة بعض الغطاسين، للعثور على المفقودين، وجرى انتشال الجثث الثلاث، وهم: «همام السيد همام، وإبراهيم علوان، ومحمد نصر الشرقاوي، مقيمون بمركز ديرب نجم التابع لمحافظة الشرقية»، وجارٍ نقلهم من خلال سيارات نقل الموتى التابعة لهيئة الإسعاف المصرية للمشرحة العمومية بمدينة أبو سمبل السياحية، تحت تصرف النيابة العامة قبل تسليمها لذويهم.

وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.