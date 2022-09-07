فولفرام ريسيل: «الألمانية» بالقاهرة أفضل نموذج للجامعات العابرة للحدود

قال رئيس جامعة شتوتجارت الألمانية الدكتور فولفرام ريسيل، إن الجامعة الألمانية بالقاهرة أنشئت على غرار الجامعات الألمانية، وتطبق مبدأ يجمع بين البحث العلمي والتعليم، ولم يتخيل شخص وجود جامعة عابرة للحدود خارج ألمانيا.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مرور 20 عامًا على إنشاء الجامعة الألمانية في مصر، إلى جانب مرور 10 سنوات على افتتاح فرع للجامعة الألمانية ببرلين GUC Berlin.

الجامعة الألمانية بالقاهرة تمتلك بنية تحتية متميزة

وأضاف رئيس جامعة شتوتجارت الألمانية، أن الجامعة الألمانية جرى إنشاؤها ببنية تحتية متميزة وبرامج دراسية معتمدة ومتميزة على غرار المناهج الألمانية، كما أن البحث العلمي بها حصل على العديد من الجوائز، لافتا إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة أفضل نموذج للجامعات العابرة للحدود.

صمود واستقرار الجامعة الألمانية

وتابع: «بعد مرور 20 عامًا، نؤكد أن الجامعة الألمانية مستقرة وصامدة وحان الوقت لتحقق ما تريد من أهداف أخرى، وذلك حدث عندما شاركت الجامعة الألمانية في إنشاء الجامعة الألمانية الدولية ciu بالعاصمة الإدارية، متمنيا للجامعة الألمانية 20 عاما مقبلة من النجاح والتقدم».