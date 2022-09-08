بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بكفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق «الحامول - 41 الشراقوة»، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى الحامول المركزي لتلقي العلاج، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

إشارة بوقوع حادث

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، على طريق «الحامول - 41 الشراقوة»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من سجلات مستشفى الحامول المركزي، إصابة كل من عبدالمنعم مرسي فرج، 40 عاما، بجرح قطعي في اليد اليسرى وكدمات وسحجات، ويوسف أحمد يوسف، 14 عاما، باشتباه كسر في الفخذ الأيسر، وشريف طارق رحيم، 18 عاما، بكدمة في العين، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد إيهاب أحمد، 17 عاما، بجرح في اليد اليمنى والقدم اليمني، وجميعهم من قرية الشراقوة، وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات باستقبال مستشفى الحامول المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.