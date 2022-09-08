ضياء رشوان: أعضاء الأحزاب لا يمثلون سوى 3% من 65 مليون ناخب

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومنسق عام الحوار الوطني أن الحوار الوطني في مصر لا يحدث بين طرفين مضيفًا: «الحوار في النهاية ليس بين طرفين ومصر أكبر من أن يبقى فيها طرفين»، لافتًا إلى أن الحالة الانتخابية والحزبية في مصر تؤكد على أن المنضمين للأحزاب في مصر لا يمثلون سوى 3% من ضمن 65 مليون ناخب معتبرًا أن ذلك مؤسف ولكنه واقعي.

الهدف هو الجمهورية الجديدة

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية «إكسترا نيوز» أن الدولة الحديثة ليست أحزابًا فقط ولكنها أحزاب ومجتمع مدني ونقابات وأجهزة دولة، ولا يستطيع أحد القول باقتصار الحوار الوطني على جهة أو فئة معينة مشددًا على أن الحوار يشمل كل المكونات نحو الجمهورية الجديدة وأن الهدف هو الجمهورية الجديدة لكل المشتركين في الحوار الوطني.

وأكد «رشوان»، أنه قد يحدث اختلاف على أولويات العمل الوطني مشددًا على أن هذا الاختلاف يدور دائمًا داخل الحوار الوطني ويقف على مدى الاقتناع بهذه الآراء ومدى قابلية الاقتراحات للتطبيق.