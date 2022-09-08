ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كيسي ماريجوانا في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته قطعتان من نبات الماريجوانا المخدر، في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك.

واستوقف هيثم رجب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

نبات الماريجوانا المخدر

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد عبدالعليم، مأمور الجمرك، ومحمد عبدالمنعم صالح رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وكلف سامح زاهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط كيسين بداخل كل منهما قطعة من نبات الماريجوانا المخدر.

وأمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

إحباط تهريب مخدرات

كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، ضبطت فجر اليوم راكبا مصريا بحوزته كمية من شرائط لعقار الترامادول المخدر، في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دولة باريس، في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وأنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش الحقائب الخاصة به على جهاز الفحص بالأشعة، تبين وجود عبوات دوائية داخل برفقته و بتفتيش الحقائب يدويا تبين ان بحوزته 101 شريط لعقار الترامادول المخدر تركيزات مختلفة باجمالي 1030 قرصا، وتحرر محضر ضبط جمركي بالواقعة.