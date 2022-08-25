«القرش»: الزراعة من أكثر القطاعات المستهدفة بالشائعات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي تستهدفها الشائعات بالفترة الأخيرة، كونه أحد القطاعات التي تولي لها الدولة اهتماما كبيرا وتضعها بأولويتها.

الشائعات حول القطاع الزراعي تؤثر بالسلب على الاقتصاد

وأضاف «القرش» بمداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري ببرنامج «حال بلدنا» على راديو 9090، أن الشائعات التي تطول القطاع الزراعي تؤثر بالسلب على الاقتصاد، لافتًا إلى أنها تؤثر على حركة الصادرات والتجارة، كاشفًا أن لها تأثيرات دولية كما تؤثر على العملة الصعبة، فضلًا عن تأثيراتها الاجتماعية، كونها تصيب المواطنين «بالقلق».

الشائعات مصدرها الجهات المعادية للدولة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن كثرة الشائعات التي تستهدف قطاع الزراعة تضر بالأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن معظم هذه الشائعات تكون مصدرها الجهات المعادية للدولة، والتي دائمًا ما تستهدف إثارة البلبلة.

تلبية احتياجات المواطنين وتصدير الفائض

ولفت «القرش» إلى جهود الدولة الكبيرة والمتعاظمة والمتنامية للقطاع الزراعي، لتحقيق أكبر قدر ممكن من حجم الإنتاج، وهو ما انعكس بصورة إيجابية، حيث تخطت الدولة دورها في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين إلى التطلع إلى التصدير.

تصدير 350 منتجا لأكثر من 150 دولة حول العالم

وكشف المتحدث الرسمي عن تصدير مصر لأكثر من 350 منتجا لأكثر من 150 دولة حول العالم، لافتًا إلى تصدر مصر ترتيبا متقدما في تصدير الموالح، وكذلك الفراولة المجمدة والبصل والثوم والبطاطس والطماطم، منوهًا بأن مصر من الدول الأولى على مستوى العالم في تصدير بعض المنتجات مثل الزيتون والتمور.