«القرش»: المشروعات الزراعية الجديدة نصف مساحة المزروع بمصر على مدار تاريخها

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف الزراعة اهتمامًا كبيرًا، وهو ما يعكس رؤية الدولة للملف من منظور شامل؛ لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الرؤية انعكست على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الأزمات الدولية المتكررة.

اهتمام القيادة السياسية بمشروع الدلتا الجديدة

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمنية مكرم ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي ينعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وعلى التنمية الشاملة، كاشفًا عن أنّ المشروعات الجديدة تبلغ نصف مساحة مصر المزروعة على مدار تاريخها.

ونوّه القرش باهتمام القيادة السياسية بمشروع الدلتا الجديدة، الذي يتضح من خلال المتابعة المستمرة، والتوجيه بتوفير كل الاحتياجات اللوجيستية للمشروع.

توفير استثمارات جادة باستصلاح الأراضي

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بأنّ الدولة المصرية اهتمت بإقامة بنية تحتية مثل الكهرباء وتوفير المياه وإنشاء الطرق وغيرها من البنية اللوجيستية، قبل الإقدام على استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، وتوسعة رقعة المساحات المزروعة، منوها بهذه الجهود في توفير استثمار حقيقي، وفرص حقيقية لتلبية احتياجات المواطنين.

مشروع الدلتا الجديدة يتضمن ثلث مساحة مصر المزروعة

وأوضح القرش، أنّ من المستهدف أن تصل مساحة الدلتا الجديدة لـ2.2 مليون فدان، مشيرًا إلى أنّ هذا الرقم الضخم يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة المصرية لهذا الملف، كاشفًا عن أن مصر تزرع ما يقارب من 9.7 مليون فدان، أي أن مشروع الدلتا الجديدة يتضمن ثلث مساحة مصر المزروعة.

مشروع توشكى مساحته المزروعة 1.1 مليون فدان

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أن مشروع توشكى في صعيد مصر مساحته المزروعة تقدر بنحو 1.1 مليون فدان.