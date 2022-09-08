استقرار الدولار في البنوك بعد زيادة 3 قروش.. وعالميا يواصل الصعود

استقر مؤشر الدولار بالقرب من 109.5، اليوم الخميس، محلقًا بالقرب من أعلى مستوى في 20 عامًا سجله، في الجلسة السابقة، حيث يستعد المستثمرون لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول؛ للحصول على مزيد من القرائن على مسار رفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأمريكي.

سيتحدث باول في مؤتمر معهد كاتو في وقت لاحق اليوم الخميس، وسيلقي ما يمكن أن يكون آخر تصريحاته العامة حتى اجتماع السياسة النقدية يومي 20-21 سبتمبر.

رفع سعر الفائدة الأمريكية

في تعليقه الأخير، شدد نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية للسيطرة على التضخم، في حين قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إن خفض التضخم إلى 2% هو الأولوية الرئيسية للبنك المركزي.

تميل الأسواق حاليًا نحو رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع هذا الشهر، ما سيرفع معدل الأموال الفيدرالية إلى 3% - 3.25%.

توقعات بارتفاع الدولار الأمريكي

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، وسط توقعات أن يتداول الدولار الأمريكي عند 110.72 بنهاية هذا الربع (نهاية الشهر الجاري)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 114.34 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

محلياً، استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية، بعد زيادة 3 قروش، أمس الأربعاء، ليسجل سعر البيع في أغلب بنوك القطاع الخاص 19.30 جنيه، وفي البنك المركزي المصري 19.32 جنيه، في حين احتفظ بنكي مصر والأهلي المصري بأقل سعر للبيع عند 19.28 جنيه.