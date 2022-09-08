ضبط 61 كيلو مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط 195 قطعة سلاح ناري بحوزة 169 متهما، وتنفيذ 86954 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2 تشكيل عصابي ضما 4 متهمين بارتكاب 7 حوادث متنوعة، وضبط 261 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 35,470 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 15,940 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 6,408 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1٫535 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 460 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 613 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 603 جرامات، كمية من مخدر الآيس وزنت 555 جراما، و3740 قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 39 متهما، و19 آخرين بتهمة البلطجة، وضبط 295 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22650 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 8 منهم.

ضبط 88746 مخالفة مرورية

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 88746 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 17 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 7139 حكما قضائيا متنوعا.

حملة أمنية بأسيوط

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز شرطة الفتح وقسم شرطة أسيوط الجديدة، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 20 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 18 متهما لأحدهم معلومات جنائية، وضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة بحوزة 5 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 823 حكما قضائيا متنوعا.

كشف ملابسات حادث تصادم في المقطم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على فيس بوكـ يتضمن تضرر سيدة من وفاة نجلها إثر حادث تصادم بمنطقة المقطم بالقاهرة حال استقلاله دراجة سكوتر، وبالفحص تبيّن أنّه أثناء قياده نجل السيدة المشار إليها المتوفى دراجة سكوتر والسير بالمنطقة محل الواقعة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وبصحبته آخر يقود دراجة سكوتر، اصطدم المتوفى بمركبة توك توك ما أدى إلى إصابته بكسور متعددة ووفاته.

وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مستقلي التوك توك المتسبب في الحادث، وهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – لهم معلومات جنائية تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المواطنين قائدي السيارات كرها عنهم تحت تهديد السلاح، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض سكين.

وبمواجهتهم اعترفوا بأنّه أثناء إالتفاف مركبة التوك توك خاصتهم عكس الاتجاه بالمنطقة محل الواقعة، تصادف مرور المتوفى مستقلا دراجته سكوتر فإصطدم بالمركبة من الأمام وسقط أرضا، ما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، وحدوث تلفيات بمركبة التوك توك ولاذوا بالفرار، وتأيدت الواقعة بشهادة 5 أشخاص بينهم سائق دراجة نارية تروسيكل نقل مركبة التوك توك المتسببة في الحادث – ميكانيكى وصاحب ورشة، أصلحا تلفيات التوك توك عقب الحادث.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها بمختلف المحافظات، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطلين في مطروح، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وبحوزتهما 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

كما جرى ضبط عاطل في الجيزة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور حال تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وبحوزة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 250 جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض.

وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدارة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول.

وضبط عاطلين بالقليوبية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الشادو وزنت 1٫500 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض، وضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزته 13 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫300 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول.

وفي الشرقية جرى ضبط عاطليّن - مقيمان بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهما 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت بالخزينة.

أما في الإسكندرية، جرى ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول، وضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول.

وفي مديرية أمن البحيرة جرى ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول.

أما في مديرية أمن الغربية جرى ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول –سلاح أبيض.

وفي منطقة السحر والجمال، جرى ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر الآيس الشابو – مبلغ مالي – هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

ضبط 1566 قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1566 قضية تموينية مت

تحرير 643 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 643 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.