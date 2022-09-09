حظك اليوم برج الثور الجمعة 9-9-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور مخلص بشكل كبير لأحبائه، وأهم شئ عنده أن يكون سعيدًا مع شريك الحياة ويجعله في أفضل حال، فهو أحد الأبراج الترابية التي تتوافق مع مواليد برج السرطان أو العذراء، ويزداد التوافق مع مولود برج العقرب عكس الأبراج النارية التي لا يتوافق معها.

مواصفات برج الثور

وأبرز عيوب برج الثور، العند الكبير فهو يحب أن يحقق كل رغباته على حساب الجميع، ما يضعه في خانة الأنانية أوقاتًا كثيرة، كما أنه شديد الغيرة على أحبائه.

وفي إطار رغبة مواليد برج الثور في متابعة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، نستعرض توقعات برج الحمل اليوم الجمعة 9 سبتمبر على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تتحرك الأمور في اتجاه مصالح، ومن الممكن أن تتخذ اليوم قرارًا حاسمًا في حياتك، يجعلك تنجح بدرجة كبيرة في حياتك المهنية وتشعر بالسعادة لتحقيق نجاحًا في مكان العمل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد يحيطك الأحباب والأصحاب بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم حيث أن ذلك قد يجعلك تخسر أحبائك، لذا عليك أن تكون ودودًا وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور اليوم الجمعة 9 سبتمبر.