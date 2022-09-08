تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات

تختتم وزارة التعليم العالي اليوم، تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد، للعام الدراسي المقبل.

ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة في تمام الساعة 7 من مساء اليوم، بعد مد الوزارة فترة التنسيق يوما إضافيا، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يدونوا رغباتهم بالتنسيق الإلكتروني، وكذلك إتاحة متسع من الوقت لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته عبر الموقع.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وناشدت الوزارة الطلاب بسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وفق الضوابط والأماكن المتاحة لكل من القسمين الأدبي والعلمي، بشعبتيه العلوم والرياضة، بحد أدنى 50%، ومجموع درجات 205.

وأكدت الوزارة فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من 9 صباحا حتى 3 ظهرًا طوال فترة التنسيق، وانتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر الموقع.

كليات المرحلة الثالثة 2022

والمرحلة الثالثة 2022، هي الأخيرة في تنسيق طلاب الثانوية العامة هذا العام، ويبلغ عدد الطلاب بها نحو 66754، وفقا لبيان الوزراة.

وبدأ التنسيق للطلاب وكذلك الطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى والثانية، فضلا عن الناجحين في امتحانات الدور الثاني منذ يوم السبت 3 سبتمبر 2022، ويتاح لكل طالب تسجيل 75 رغبة من الرغبات المتاحة على الموقع، التي أعلنت الوزارة وجود أماكن شاغرة بها لطلاب هذه المرحلة.

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ومن بين الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2022، الحقوق انتساب موجه، وآداب انتساب موجه، ويوجد بها أمكان شاغرة لطلاب القسم العلمي، كما يتاح للأدبي العديد من كليات التربية «النوعية، والتربية»، فضلا عن توفر العديد من المعاهد للقسمين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وعقب انتهاء التنسيق تبدأ الوزارة في الإعلان عن موعد نتيجة المرحلة.