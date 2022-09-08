السيسي عن المطالبين بتأجيل المشروعات: لا يعرفون معنى الدولة

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على المطالبات بتأجيل بعض المشروعات، مثل تطوير الكهرباء وشبكة الطرق، مؤكدا أنّ من يقول إن هذا ليس وقته لا يعرف ما معنى الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أنّه سمع أحد المتخصصين في الاقتصاد، وكان وزيرا سابقا يتحدث عن المعاشات وما يعانيه أصحابها فطالب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإجراء دراسة، متابعا: «الـ400 مليار جنيه التي أخذتها الدولة من وزارة التضامن لتنفيذ بنية أساسية لو ظلت في البنوك لم تكن تمنح 10.5 مليون مواطن المعاشات المتاحة الآن».

وردّ وزير المالية الدكتور محمد معيط، بأنّ إجمالي ما سيتم تحويله من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات يبلغ 45 تريليون جنيه، أمّا ما حصلت عليه الدولة من أموال المعاشات فبلغ نحو 380 مليار جنيه وردتها الدولة، لكن نتيجة للفجوة بين الإيرادات المحصلة والعوائد الأخرى وما بين انتظامات النظام نسددها بالمبلغ الضخم الذي يقدر بنحو 45 تريليون جنيه.