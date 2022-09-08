السيسي: حريصون على دعم الطاقة والسلع بعيدا عن تداعيات الأزمات العالمية

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حقل ظهر للغاز، وأهميته في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية طوال السنوات الماضية، قائلا إنّ الحقل ساهم بشكل كبير وفعّال في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، التي لم تكن تعمل في غيابه، موضحا أنّه كان يتمنى سماع هذا الأمر من العاملين في مجال الطاقة والغاز.

تكلفة الغاز ومميزات حقل ظهر

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، اليوم، أنّ تكلفة الغاز شهريا تبلغ ملياري دولار، وإن لم يكن حقل ظهر موجودا كنا سنستورد الغاز من الخارج، وفي ظل هذه الظروف كان سعره سيصل إلى 24 مليار دولار شهريا، وهو سعر كبير مقارنة بما وفره الحقل من مميزات لمصر.

تأمين الطاقة بأسعار مخفّضة

وقال الرئيس، إنّ لطف الله سبحانه وتعالى أحاط بمصر في مثل هذه الظروف العالمية، وما خلّفته الأزمات التي تعاني منها جميع الدول، مشيرا إلى أنّ أوروبا قدّمت الغاز لمواطنيها بسعره الحقيقي، ورغم أنّ دخل المواطن في أوروبا أكبر بكثير من نظيره في مصر، إلا أنّه لم يتحمّل الأسعار الحقيقية، ويعاني بسببها، لكن هذا الأمر لم يحدث في مصر، ونجحت الدولة في تأمين الطاقة لمواطنيها بالأسعار العادية لعدم تحميله فاتورة الأزمات العالمية.