السيسي: إنشاء 3 مراسي لخدمة حركة اليخوت العابرة لقناة السويس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة ستتنفق على المراسي الثلاث لليخوت على طول قناة السويس، من دخل الهيئة، ما يعني أنّنا لن نحصل على أي أموال للتطوير من وزارة المالية.

مراسي لخدمة حركة اليخوت

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أنّ إنشاء المراسي لم يعد ترفا، فنحن نتحدث عن ممر ملاحي دولي تأخرنا فيه كثيرا، من بداية شمال بورسعيد حتى البحر الأحمر، مشيرا إلى أهمية وجود مراسي لخدمة حركة اليخوت العابرة للقناة على مدار العام.

وتابع الرئيس، أنّ المراسي جزءا صغيرا من خطة الدولة للتطوير، التي يتم تنفيذها على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم بدوره في خلق فرص عمل، وجذب المزيد من السائحين، لنوع جديد من السياحة ليس موجودا في مصر.

بناء منصة يخوت عالمية

بدوره، قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ مصر بصدد بناء منصة يخوت عالمية للمرة الأولى، على غرار دول العالم المتقدم، موضحا أنّ أي مستثمر بإمكانه التسجيل خلال 72 ساعة فقط من أي مكان في العالم، كما يمكنه دفع رسوم والحصول على تصريح من مكان واحد، فقط.

وقاطع الرئيس السيسي، الوزير قائلا، إنّ التسجيل في العالم المتقدم لا يستغرق أكثر من 24 ساعة فقط، وهو المطلوب إنجازه بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة كالداخلية والبيئة، فأجابه وزير النقل، أنّ التطوير سيتم حسب ما وجّه به الرئيس.