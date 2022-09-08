القوى العاملة: فرصة للتدريب على 4 مهن يحتاجها سوق العمل بالأقصر

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة في الأقصر، بشأن الإعلان عن فرصة للتدريب المهنى على 4 مهن يحتاجها سوق العمل، بمركز التدريب المهني في الطود.

تدريب مهني لسوق العمل

وأوضح السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة في الأقصر، أنّ المهن المتاح عليها الدورات التدريبية هي: «التفصيل والحياكة، وصيانة الدش والمحمول، والتوصيلات الكهربائية، والسباكة الصحية» على أن تكون أولوية الحجز بأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة.

وأضاف مدير المديرية، أنّ التقديم متاح في ديوان مديرية القوى العاملة في الأقصر وعنوانه: «شرق السكة – شارع النزهة»، مشيرًا إلى أنّ التدريب يتم على أيدي مدربين أكفاء تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة ، وان المتدرب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية و توفر له فرصة للعمل داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة .