جدول فعاليات مراكز الإبداع في رمضان 2022: تستمر حتى 23 من الشهر الكريم

يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان المبارك مجموعة كبيرة من الفعاليات الرمضانية والحفلات الفنية بمختلف مراكز الإبداع، وهي كالتالي:

الثلاثاء 12 أبريل- 11 رمضان:

عرض طقوس السمو ويضم فرقة سماع وفرقة إندونسيا ومجموعة التراتيل القبطية ومجموعة أكابلا وفرقة سماع للرقص الصوفي المولاوي، وهو من إخراج انتصار عبدالفتاح، بقبة الغوري.

وفرقة قصر الغوي للموسيقى العربية ببيت السحيمي، وفرقة المولوية بقيادة الفنان عامر التوني بقصر الأمير طاز.

عرض مسرحية الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، وورشة اتعلم حرفة، وذلك بمركز طلعت حرب الثقافي.

الأربعاء 13 أبريل- 12 رمضان:

حفل الفنان وائل الفشن، بقصر الأمير طاز، وحفل الفنانة أنغام مصطفى بقصر الأمير بشتاك، وفرقة التنورة التراثية بقبة الغوري.

ورشة زخارف إسلامية رمضانيات، رمضان زمان مع رحمة محسن، وورشة حكي بعنوان «ألف ليلة وليلة» مع رحمة محجوب، بمركز إبداع الطفل.

عرض مسرحية الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، وورشة اتعلم حرفة بمركز طلعت حرب الثقافي.

الخميس 14 أبريل- 13 رمضان:

الفنانة رضوى سعيد وفرقتها، بقصر الأمير طاز، وصالون المقامات بالتعاون مع البرنامج الإذاعي بقصر الأمير بشتاك، والشيخ زين محمود وفرقته بقصر السحيمي.

عرض مسرحية الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح وورشة اتعلم حرفة بمركز طلعت حرب الثقافي، عرض حكي قصصى، حكايات شهرزاد، رحمة محجوب، وورشة خط عربي أنور الفوال، بمركز إبداع الطفل ببيت العيني، الفرقة القومية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، بقبة الغوري.

الجمعة 15 أبريل- 14 رمضان:

سهرة مع فن الإنشاد والفنان عدنان الساسة وفرقة بنات الحور بقبة الغوري، عرض مسرحية الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، وورشة اتعلم حرفة بمركز طلعت حرب الثقافي، وثنائي العود دينا وغسان، قصر الأمير طاز، والمعرض الدائم لمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وصنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية، الدفعة الثانية ومن الأحد إلى الخميس، من 2 إلى 4 ظهرًا بالمركز، وعرض الأراجوز وخيال الظل ببيت السحيمي.

السبت 16 أبريل - 15 رمضان:

عرض التنورة التراثية في قبة الغوري، وفرقة الحرملك بقيادة الدكتورة مروة عبدالمنعم، ببيت السحيمي، وعرض مسرحية «مملكة الفراشات» لذوي القدرات الخاصة، بمركز إبداع الحرية بالإسكندرية، وأوركسترا النور والأمل لقصر الأمير طاز، أمسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة، فرقة أعلام المصطفى للإنشاد الديني بمركز طلعت حرب الثقافي.

احتفالية بيت المعمار المصري، بيوم التراث العالمي وقراءة في رواية القطائع للكاتبة ريم بسيوني، وذلك ببيت المعمار المصري، وورشة حكي بعنوان «ألف ليلة وليلة» رحمة محجوب وورشة خط عربي، أنور الفوال مركز بيت العيني.

الأحد 17 أبريل - 16 رمضان:

ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بالقاهرة عاصمة الثقافة، الليلة الكبيرة، فوتوغرافيا الموالد في مصر المحروسة ببيت المعمار المصري، مدرسة الإنشاد الديني قصر الأمير طاز، الفنانة منال محي الدين وفرقتها بقبة الغوري، الفنان إبراهيم راشد قصر الأمير بشتاك، وقضائد التواشيح الدينية ببيت الشعر.فرقة الآلات الشعبية ببيت السحيمي، وورشة رمضان زمان، احتفالية بيت العيني، احكي يا شهرزاد، التنورة والمسحراتي، ببيت العيني.

الاثنين 18 أبريل - 17 رمضان:

ختام ليالي المقامات الروحية، بقبة الغوري، الفنان طارق الأزهري وفرقته ببيت العود، وافتتاح معرض الفن التشكيلي نفحات رمضانية، وفرقة التنورة بمركز طلعت حرب، على الهلباوي بمركز الحرية، ومسرحية «صحينا يا سينا» قصر الأمير طاز.

الثلاثاء 19 أبريل- 18 رمضان:

الفنان على الهلباوي، بقبة الغوري، محمود الخديوي ببيت السحيمي، ومسرحية «صحينا يا سينا» بقصر الأمير طاز.

الأربعاء 20 أبريل - 19 رمضان:

عرض التنورة بقبة الغوري، عرض للآلات الشعبية بمركز طلعت حرب، ومسرحية «صحينا يا سينا» قصر الأمير طاز.

الخميس 21 أبريل- 20 رمضان:

فرقة دراويش المولوية للإنشاد بقبة الغوري، الشيخ إيهاب ويونس وفرقته ببيت السحيمي، الفنان ماريو سعيد وفرقته ببيت العود.

كورال الأطفال بمركز طلعت حرب، ومسرحية «صحينا يا سينا» بقصر الأمير طاز، عرض حكي وغناء بمركز الحرية بالإسكندرية.

الجمعة 22 أبريل- 21 رمضان:

أوركسترا بيت العود العربي، بقصر الأمير طاز، فرقة الخان لفادي المغربي بقصر الأمير بشتاك، فرقة نور النبي بقبة الغوري، وعرض الأراجوز وخيال الظل ببيت السحيمي، وفرقة المولوية لعامر التوني بمرز الحرية بالإسكندرية.

السبت 23 أبريل - 22 رمضان:

محمود التهامي بقصر الأمير طاز، صالون ذاكرة الوطن بمركز طلعت حرب، فرقة التنورة قبة الغوري، أمسية العمارة الأيوبية ببيت المعمار، فرقة الموسيقى العربية ببيت السحيمي.

الأحد 24 أبريل - 23 رمضان:

فرقة نظرة للإنشاد بقبة الغوري، وحفل شباب الغناء بقصر الأمير بشتاك، وفرقة النيل ببيت السحيمي، وكورال قصر الأمير طاز، وحفل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأراجوز بمركز طلعت حرب، والشعر الصوفي في مصر ببيت الشعر.