16 فئة معفاة من المصروفات المدرسية للعام الجديد.. أبرزها ذوو الهمم

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار تحديد المصروفات الدراسية «الرسوم، الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب» بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.

الفئات المعفاة من سداد مصروفات العام الدراسي الجديد

وأوضح القرار الفئات المعفاة من سداد المصروفات هذا العام بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، والتي شملت التالي:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.

- أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين.

- أبناء مصابي الثورة.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة.

- طلاب مدارس شمال سيناء.

- الطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء.

- طلاب مدارس التربية الخاصة.

- طلاب مدارس الفصل الواحد.

- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد بالمدارس الحكومية

وجاءت المصروفات الدراسية للعام الجديد بالمدارس الحكومية 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي، و205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، و520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام، و505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام، و220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات، و205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.

وذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون مواعيد سداد المصروفات الدراسية القسط الأول في أكتوبر 2022، والثاني في يناير 2023 والثالث في مارس 2023.