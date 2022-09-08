برلماني: مصر حققت طفرة تنموية لم يتوقعها أكثر الناس تفاؤلا

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو حققت طفرة تنموية لم يكن يتوقعها أكثر الناس تفاؤلًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في دفع مسيرة التنمية التي انطلقت قبل 8 سنوات، ولازالت في طريقها دون توقف رغم ما نتعرض له من تحديات بسبب الأزمات العالمية المتتالية.

الدولة صامدة في وجه الظروف

وأضاف «وهدان»، أنه على عكس ما يروج له البعض فالدولة لازالت صامدة في وجه الظروف، تواصل البناء والتنمية، مشيرًا إلى دور دول الخليج في دعم مسيرة التنمية المصرية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحري للهيئة، تحمل الكثير من الامتنان للأشقاء على دورهم في دعم مصر.

التصدي لحملات التشكيك

وأكد عضو مجلس النواب في بيان له، حرص الدولة المصرية على توفير السلع الاستراتيجية بأسعار تناسب محدودي الدخل، بالإضافة إلى توفير مخزونات استراتيجية من السلع لمدة لا تقل عن 6 اشهر، لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، مشيرًا إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل ما لا يقل عن 65 مليون مصري، بالإضافة إلى رفع قيمة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين إلى 300 جنيه.

وطالب وسائل الإعلام بتوضيح حجم الإنجازات التي تحققت في جميع المجالات وعوائدها، من أجل التصدي لحملات التشكيك المتعمدة من جانب أعداء مصر، في محاولة لهدم الثقة بين الشعب وقيادته، مؤكدًا ضرورة وقوف الشعب المصري خلف دولته حتى تتمكن من عبور التحديات، قائلا: «الشعب المصري لا يعرف الاستسلام وقادر على تخطي أي صعاب».