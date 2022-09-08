المدير الإقليمي لـ«اتفاقية المناخ»: لدينا فرص كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

قالت بوخولو جوي كينويندو، المدير الإقليمي والمستشار الخاص بشأن رواد الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، إنها كانت سعيدة لحضورها واستماعها لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، موضحة أن المنتدى تضمن الكثير من الخبرات الأفريقية في هذا المجال.

أفريقيا تحصل على مكانة تليق بها

وأضافت «كينويندو» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الأصوات الأفريقية مثلت أهمية كبرى في هذا المنتدى، وباتت أفريقيا تحصل على مكانة تليق بها في العالم، وفي هذا تنفيذ حقيقي للخطط الخاصة بالتنمية المستدامة بالقارة.

واستطردت: «المنتدى شهد حضور وزراء كثيرين للبيئة وآخرين للاستثمار، وتحدثنا عن خلق مساحات كبيرة من أجل مساعدة القطاع الخاص وتمويل المزيد من المشروعات، وتنفيذ كل المشروعات المتعلقة بالمناخ حول القارة والعالم، وهي من ضمن النقاط الإيجابية، مع وضع خطة استثمار واضحة من خلال ذلك المنتدى».

أوضحت أن جلوس الشباب الأفريقي على طاولة المفاوضات والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم من قبل قيادات الدول الأفريقية أمرا مهما أشعرهم بالثقة والاعتزاز «الشباب يسعون لتقديم العون والمساعدة لأجيالهم وللعالم».

وتابعت: «هناك فرص كبيرة من أجل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأن نكون مستعدين لهذا المؤتمر بشكل جيد، ونرى كل الدعم والتمويل بهذا المستوى، ولكي يقدم الشباب العون والمساعدة لأجيالهم وللعالم بأسره».