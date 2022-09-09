الشباب والرياضة: مصر تبحث مع السعودية واليونان إمكانية استضافة مونديال 2030

كشف محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة استضافة مصر والسعودية واليونان لكأس العالم لكرة القدم 2030، قائلا إن مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم، فالطفرة الأخيرة التي تشهدها مصر على مستوى البنية التحتية الإنشائية سواء الشبابية أو الرياضية، وإيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي الكامل بالرياضة واعتبارها أمن قومي يؤهلونها لذلك.

مصر استضافت 150 بطولة عالمية

وأضاف «فوزي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مصر ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيمًا للأحداث والبطولات العالمية، وهذا واقع ملموس والجميع يعيشه، فمصر استضافت أكثر من 150 بطولة عالمية خلال الثلاث سنوات الماضية، جعلتها قبلة للاتحادات الدولية.

ملف استضافة مونديال 2030

ولفت إلى أن مصر والسعودية دولتان كبيرتان في المنطقة، ومصر قادرة على تنظيم كأس العالم لعام 2030، وهناك دراسة تجرى الآن ومباحثات متداولة بين مصر والسعودية واليونان لإعداد ملف واستضافة كأس العالم 2030، «التلات دول شغالين بشكل كبير جدًا والموضوع مازال محل دراسة إعداد ملف لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير».