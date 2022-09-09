ترتيب «أمراء العرش» في بريطانيا بعد تولي تشارلز الحكم.. بينهم 3 أطفال

توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا، في قلعة بالمورال في إسكتلندا، وكانت إليزابيث أطول ملوك بريطانيا حكمًا، بينما كان يتم وضع الخطط لخلافة الملكة.

من يرث العرش الآن بعد وفاة الملكة إليزابيث؟

ورث تشارلز، بصفته الابن الأكبر للملكة، اللقب السيادي والوظيفة كرئيس للكومنولث، إلى جانب أصول أخرى مثل الأرض والممتلكات، وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن الملكة إليزابيث الثانية عبرت عن رغبتها عام 2018 في أن يتولى تشارلز مسؤولية الكومنولث قائلة: «أتمنى بصدق أن يواصل الكومنولث تقديم الاستقرار والاستمرارية للأجيال القادمة، وسيقرر يومًا ما أن يستمر أمير ويلز في العمل المهم الذي بدأه والدي في عام 1949».

من هو تشارلز أمير ويلز السابق؟

انتظر تشارلز، 73 عامًا، عقودًا ليصبح ملكًا وهو الوريث الأطول خدمة في تاريخ بريطانيا، والابن الأكبر بين أربعة أطفال ولدوا للملكة وزوجها الراحل الأمير فيليب، وعندما تولت والدته العرش في سن 25، أصبح وريث بريطانيا في سن 3 سنوات، وشملت ألقاب تشارلز أمير ويلز، ودوق كورنوال، ودوق روثساي، وإيرل أوف كاريك، وتزوج تشارلز من ديانا سبنسر في عام 1981، وأصبح الزوجان معروفين باسم أمير وأميرة ويلز، وكان لديهم طفلان، الأميران وليام وهاري، ثم انفصل تشارلز وديانا في عام 1992، وبعد وفاة ديانا في عام 1997، تزوج تشارلز من كاميلا باركر بولز، المعروفة الآن باسم دوقة كورنوال، في عام 2005.

هل سيدعى الملك الجديد الملك تشارلز الثالث؟

ذكر تقرير "واشنطن بوست" أن اسم الملك الجديد هو تشارلز فيليب آرثر جورج، لذلك كان بإمكانه اختيار أي من هؤلاء ليكون لقبه الملكي، لكن يبدو أنه قرر إبقاء الأمور بسيطة: سيعرف باسم الملك تشارلز الثالث، وفقًا لكلارنس هاوس، مقر إقامته الرسمي.

هل تحصل «كاميلا» على لقب «ملكة»؟

وتابعت الصحيفة الأمريكية أنه تم الاتفاق في عام 2005، في وقت زفاف تشارلز وكاميلا، على أنها لن تُعرف باسم الملكة ولكن بصفتها زوجة أو قرينة، وعلى الرغم من أنه أصبح الآن ملكًا، يمكن لتشارلز تغيير لقبها إلى ملكة إذا رغب في ذلك، وفي الآونة الأخيرة، في بيان بمناسبة الذكرى السبعين لتوليها العرش في فبراير، قالت الملكة إليزابيث الثانية إنها تريد أن تُعرف كاميلا باسم الملكة القرينة عندما يصبح تشارلز ملكًا، وشكر تشارلز والدته، قائلًا إنه «واعٍ بشرف زوجته الحبيبة».

من يخلف تشارلز؟

إن الوريث الظاهر للعرش هو الآن الابن الأكبر لتشارلز، ويليام، 40 عامًا، المعروف باسم دوق كامبريدج، يليه في الترتيب ابن ويليام الأكبر، الأمير جورج، البالغ من العمر 9 أعوام؛ ثم الأميرة شارلوت، 7 أعوام؛ والأمير لويس 4 أعوام.

ترتيب الأمير هاري؟

يبقى هاري في ترتيب الخلافة ويحتل المرتبة الخامسة في ترتيب العرش، وذلك على الرغم من قراره المثير للجدل بالتخلي عن الواجبات الملكية والانتقال إلى الولايات المتحدة مع زوجته ميجان، حيث يعيشان مع طفليهما، أرشي وليليبت.

الأمير أندرو

ويعد الامير أندرو، دوق يورك، هو الثامن في ترتيب ولاية العرش البريطاني، ووهو الابن الثاني للملكة، لكنه أعلن في عام 2019 أنه سيتخلى عن واجباته العامة، ونظرًا لأن أندرو بعيد عن خط الخلافة، فمن غير المرجح أن يكون ملكًا.

هل يمكن تغيير ترتيب الخلافة؟

يمكن لأفراد العائلة المالكة أن يتحركوا لأعلى أو لأسفل عندما يموت أحد الأعضاء، أو يتنازل عن العرش أو عند ولادة طفل جديد.

لماذا لا يمكن للأمير وليام أن يكون ملكًا على الفور؟

بصفته الابن الأكبر لتشارلز والأميرة الراحلة ديانا، أصبح ويليام الآن أول من يتولى العرش البريطاني، ومن المتوقع أن يصبح ملكًا في يوم من الأيام، ولكن لن يحدث هذا إلا عند وفاة الملك، أو إذا تقاعد أو تنازل عن العرش واختار أن ينقل التاج لابنه.

هل يمكن لطفل صغير أن يصبح ملكًا أو ملكة؟

نصف أفراد العائلة المالكة الذين ينتظرون في طابور العرش هم من الأطفال، فالأمير جورج، البالغ من العمر 9 سنوات، هو الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده، وتنص اللائحة الملكية على أنه يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصبح ملكًا، ولكن لا يُسمح للأطفال بأداء واجباتهم حتى يبلغوا سن 18 عامًاـ لذلك، إذا وصل الأمر إلى ذلك، فسيكون جورج بمثابة ملك «رمزي» حتى يتم اعتباره شخصًا بالغًا، مع أمير أو أميرة وصي على العرش يحكم مكانه حتى يتجاوز عمره 18 عامًا.