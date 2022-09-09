خبير عقاري: الدولة تراقب الشركات بشكل جيد لضمان حقوق العملاء

قال المهندس محمد السعيد الخبير العقاري، إنّ هناك اختلافًا كبيرًا بين الاستثمار العقاري والادخار العقاري، كما أن هناك طرق معينة لتحقيق أكبر استفادة من الاستثمارات العقارية وتحقيق مكاسب كبيرة منها.

السوق العقارية هي الحصان الرابح

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن السوق العقارية هي الحصان الرابح في الادخارات مقارنًة بالذهب والبورصة، فالأخيرة تتسمم بالتذبذب فضلا عن كثرة المخاطر وهو غير موجود في العقارات التي تتميز بالثبات أو ارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن الاستثمار العقاري، يختلف عن الادخار العقاري لافتًا إلى أن الدولة تشهد تطويرًا عقاريًا كبيرًا وهو ما وفر الكثير من العروض الترويجية للعقارات ولكنها تحتاج لدراسة جيدة.

طفرة في العقارات والمدن الجديدة

ولفت إلى أن هناك طفرة في العقارات والمدن الجديدة تزامنًا مع توفر جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن، ولذلك يجب على المستثمر والراغب في الادخار اختيار مجال جيد في العقارات واختيار الأنسب له سواء وحدات سكنية أو فندقية أو إدارية، حيث ظهرت اتجاهات جديدة للعقارات لم تكن موجودة من قبل.

وأوضح أن الوقت الراهن يشهد متابعه ومراقبة مالية كبيرة من قبل الدولة لشركات الاستثمار العقاري، حيث تعمل الدولة على متابعة الشركات لضمان حقوق المستثمرين والمواطنين.

وحول دور المسوق العقاري في مجال الاستثمار بقطاع العقارات، بيّن ان دوره يقتصر على تحديد أفضل الطرق الممكنة لاستثمار أموالهم، فهو قادر على فهم متطلبات العملاء وتوفير وحدات تناسب احتياجاتهم لإلمامه بعدد كبير من الشركات والوحدات ما يسهل الأمور بشكل كبير على المستثمرين ويوفر الوقت الضائع في البحث عن وحدات مناسبة.