رئيس حزب التجمع: اختيار أسماء مقرري لجان الحوار الوطني لم يكن سهلا

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن عملية اختيار أسماء مقرري لجان الحوار الوطني كان أمرا صعبا على القائمين على الحوار الوطني المصري، ولكنهم قد نجحوا في إنهاء اختيار الشخصيات المتعلقة بالمحور السياسي، وسيجتمعون مرة أخرى يوم السبت المقبل للاستقرار على باقي الأسماء من مقرري الـ3 محاور، والمساعدين.

رغبة كبيرة في إنجاح الحوار الوطني

وأضاف «عبدالعال»، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن جميع الأسماء التي تم الاتفاق عليها ضمن الحوار الوطني أسماء جيدة ولديهم رغبة كبيرة شديدة لإنجاح الحوار المجتمعي الوطني.

توافقات تشكل برنامجا وطنيا عاما

واستطرد: «المستهدف من الحوار الوطني الوصول إلى برنامج وطني للدولة كافة، وكل حزب أو هيئة أو نقابة فعليها البحث عن دورها في هذا البرنامج، ونأمل بالخروج من الحوار الوطني بتوافقات تشكل برنامجا وطنيا عاما، لا يتعارض مع ما هو قائم حاليا أو البناء من جديد، ولكن وفيه سيتم استكمال ما تم إنجازه من تنمية».

وأوضح أن الحزب يدعو إلى إحداث نوع من عدالة توزيع أعباء مشروع التنمية نفسه، حيث أن مشروع التنمية لا يجوز أن يتحمله الطبقات الشعبية أو غيرها، ولكن يجب أن يتحمله الجميع، «الدولة ليها دور في ده، وعليها أن تنمي الصناعة والتجارة والإنتاج وفتح الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، واللي مش يقدر عليه المستثمر الأجنبي تعمله الدولة، خاصة الاستثمارات الكبرى التي لا يقترب منها القطاع الخاص».