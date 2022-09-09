توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. سحب منخفضة ونشاط للرياح

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي مساء اليوم، حالة الطقس المتوقعة على كافة المناطق والمدن خلال الفترة من غدًا السبت 10 سبتمبر، وحتى الإثنين 12 من الشهر ذاته.

وذكرت الأرصاد، أنه من المتوقع خلال الـ 72 ساعة المقبلة، أن تشهد بعض المناطق شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأكدت أن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، ستشهد ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، منوهة لوجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وأشارت «الأرصاد» إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من غدا السبت وحتى الأربعاء المقبل، طقس حار خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة بمحافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، معتدل الحرارة مع بداية ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومحافظات شمال الصعيد.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء خلال الأيام الثلاث المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 10 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42 .

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 11 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 12 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.