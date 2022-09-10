شروط ومؤهلات 89 وظيفة مطلوبة للعمل في الخارج.. بادر بالتقديم

أصدر موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف داخل مصر وخارجها للعمل في شركات القطاع الخاص، عن توافر عدد من فرص العمل الشاغرة التي تتطلب مجموعة من المهام الوظيفية فضلا بعض الخبرات في سوق العمل المصري وذلك للعمل في بعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية وليبيا والكويت.

وجاءت تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة:

وظائف للعمل في السعودية:

وظيفة مدير مبيعات عبر الهاتف

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10 -‎12 سنة خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 31 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4500 - 5500 ريال سعودي.

وظيفة مراجعين حسابات داخلية

مقر التقديم للعمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 8 .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة أخصائيين أسنان

مقر التقديم للعمل: الدقى - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 8.

سنين الخبرة: 9 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية طب الأسنان).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مدير مالي

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 28 - 36 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسب مشتريات

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة فني تبريد وتكييف

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 50 .

سنين الخبرة: 4-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظائف للعمل في الإمارات

وفي الإمارات هناك وظائف مطلوبة تفاصيلها على هذا النحو:

وظيفة كاشير

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

سنين الخبرة: سنة- ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة أمين مخزن

مقر التقديم للعمل: من خلال شركة يونيون جروب.

مقر العمل: دبي - الإمارات العربية المتحدة .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

لسن المطلوب: 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

مقر التقديم للعمل: من خلال شركة يونيون جروب.

مقر العمل: دبي - الإمارات العربية المتحدة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظائف للعمل في ليبيا

وفي ليبيا يوجد بعض الوظائف المتاحة لعمل المصريين، من بينها الآتي:

وظيفة محاسب مالي

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 42 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوبين مبيعات خارجية

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة للعمل في الكويت

وأخيرا في الكويت يوجد وظيفة واحدة متاحة وتفاصيلها على هذا النحو:

وظيفة فني أفران دوارة وتبريد وتكييف

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 4-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 160 - 180 دينار كويتي.