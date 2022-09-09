عامل يقتل ابنة زوجته لتبولها لا إراديا في مدينة 6 أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل لاتهامه بقتل ابنة زوجته في مدينة 6 أكتوبر، واعترف المتهم بقتل الضحية لتبولها لا إراديا، فأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بمقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، نتيجة تعرضها لاعتداء، ومحاولة والدتها استخراج تصريح دفن.

أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفلة تبين إصابتها بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤال والدتها، ذكرت أنها خرجت للعمل كخادمة، وتركت ابنتها بصحبة زوجها «عامل»، وفور عودتها اكتشفت وفاتها، نتيجة اعتداء زوجها عليها بالضرب، واتفقا على دفنها واليوم فوجئت بهروب زوجها فتوجهت إلى مكتب الصحة لمحاولة استخراج تصريح دفن.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق

تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، لتبول الطفلة لا إراديا أثناء نومها، فأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

العقوبة المتوقعة

يقول تامر الشايب لمحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه الجريمة وقعت بسبق الإصرار والترصد ويعاقب المتهم وفقا للمادة 2344، والتي نصت على: «يحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة».