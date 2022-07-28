نظام سداد وحدات عصفور الجنة في مدينة 6 أكتوبر.. خصم 3% بهذه الحالة

وحدات عصفور الجنة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، من أكثر العبارات التي يشهدها محرك «جوجل»، خلال هذه الساعات، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات وشروط حجز وحدات مشروع عصفور الجنة، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في الجهاز المركزي للإسكان والتعمير، بإجمالى 127 وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، داخل القطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

ويبدأ حجز تلك الوحدات السكنية المطروحة، يوم الأحد 31 يوليو 2022، ويجرى شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، ومن ثم استكمال باقي الخطوات اللازمة للحجز.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نظام سداد وخطوات حجز وحدات عصفور الجنة بمدينة 6 أكتوبر، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في الجهاز المركزي للإسكان والتعمير.

نظام سداد وحدات عصفور الجنة بمدينة 6 أكتوبر

1- في البداية تحجز وحدات عصفور الجنة بمدينة 6 أكتوبر، عن طريق سداد 10% كمقدم جدية حجز.

2- يليها سداد دفعة تخصيص 15% خلال أسبوع من سداد جدية الحجز.

3- سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد جدية الحجز.

خصومات في حالة السداد الفوري

4- تقسيط الـ50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.

5- يستفيد العميل المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن مشروع عصفور الجنة، بفائدة تعادل 7% سنويا.

6- منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.

جدير بالذكر، أن طرح وحدات عصفور الجنة بمدينة 6 أكتوبر، يأتي استكمالا لدور وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية، بالمشروعات المختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.