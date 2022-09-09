تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال اليوم الجمعة

أعلنت الجهة المنظمة لبطولة كأس سوبر لوسيل، تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال، والمقرر إقامتها، اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب «لوسيل» بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي يستضيف نحو 80 ألف متفرج ومشجع؛ لمتابعة المباراة المهمة والمرتقبة.

وأوضحت الجهة المنظمة للبطولة وفق الجدول المعلن للمسابقة، فإن موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي سيقام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، بحضور مشجعي الفريقين لدعم اللاعبين للفوز في هذه المباراة المهمة، وجاءت تفاصيل تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال على هذا النحو:

تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال

ويستطيع جمهور كرة القدم المصري والعربي والخليجي متابعة اللقاء الهام من خلال تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال، إذ إنّ مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الرسمي لـ كأس سوبر لوسيل، وللراغبين في المتابعة يمكن تحميل ترددات القنوات التي لم تعلن بعد عن أيها سيبث اللقاء من خلالها، على هذا النحو:

تحميل تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ3/4.

تحميل تردد قناة بي إن سبورت 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تحميل تردد قناة بي إن سبورت 2 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.